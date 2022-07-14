Радулов — о подписании контракта с «Ак Барсом»: мне всегда было приятно играть в Казани

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Нападающий Александр Радулов высказался о подписании контракта с казанским «Ак Барсом».
Радулов — о подписании контракта с «Ак Барсом»: мне всегда было приятно играть в Казани
  • AP

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи и мне всегда было приятно играть в Казани», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.

По его словам, он будет делать для побед всё, что от него зависит, и полностью отдаваться игре, потому что по-другому он не умеет. Он также отметил, что самое главное — это работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками.

Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на два года. 

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона. 31 мая агент Радулова Юрий Николаев сообщил, что Александр заключил контракт с «Ак Барсом».

Ранее в «Ак Барсе» сообщили о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.

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