Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

В казанском «Ак Барсе» сообщили о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

41-летний Зарипов после окончания сезона-2021/22 дал понять, что намерен завершить спортивную карьеру.

Зарипов в 1311 матчах набрал 975 очков (431 шайба + 544 результативные передачи). Форвард является рекордсменом по количеству игр в Континентальной хоккейной лиге и национальных чемпионатах.

Нападающий стал шестикратным чемпионом России и пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Со сборной России Зарипов три раза выигрывал чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.