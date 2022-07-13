Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
- Legion-Media
Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.
41-летний Зарипов после окончания сезона-2021/22 дал понять, что намерен завершить спортивную карьеру.
Зарипов в 1311 матчах набрал 975 очков (431 шайба + 544 результативные передачи). Форвард является рекордсменом по количеству игр в Континентальной хоккейной лиге и национальных чемпионатах.
Нападающий стал шестикратным чемпионом России и пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Со сборной России Зарипов три раза выигрывал чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.