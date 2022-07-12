Олимпийский чемпион Нестеров подписал новый контракт с ХК ЦСКА

В московском ЦСКА сообщили, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт со столичным клубом.

Соглашение рассчитано на четыре года, Нестеров будет выступать за армейцев до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба армейского клуба.

29-летний защитник завоевал золотые медали Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. На его счету также серебро Игр-2022 и бронза чемпионата мира — 2019. Нестеров в составе ЦСКА два раза выигрывал Кубок Гагарина. В 244 матчах за армейский клуб он набрал 123 (25 шайб + 98 результативных передач) очка.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Малкину нужно вернуться в КХЛ.





