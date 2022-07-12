Плющев считает, что Малкину стоит вернуться в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.

«Если Малкин сейчас выйдет на рынок и у него будут какие-то предложения — дай бог. Хотя я думаю, что ему лучше было бы вернуться домой. Надо заканчивать у себя дома — где родился, там и пригодился. По крайней мере, психологически он чувствовал бы себя дома гораздо комфортнее», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что журналист TSN Крэйг Баттон считает, что «Питтсбург» должен продлить контракт с Малкиным.