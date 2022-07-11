Журналист: если «Питтсбург» верит, что претендует на кубок, то нужно подписать Малкина

Журналист TSN Крэйг Баттон считает, что «Питтсбург Пингвинз» должен продлить контракт с нападающим Евгением Малкиным.

«Если вы верите в то, что вы всё ещё претендуете на Кубок Стэнли, я бы подумал, что вам нужно найти способ подписать контракт с Евгением Малкиным», — сказал журналист.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что Малкин вновь подписался на «Питтсбург» в социальных сетях.