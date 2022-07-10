Малкин вновь подписался на «Питтсбург» в социальных сетях

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался в социальных сетях на команду из Пенсильвании.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин отписался от «Питтсбурга» в социальных сетях.