Малкин отписался от «Питтсбурга» в социальных сетях

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин отписался в социальных сетях от команды из Пенсильвании.

Аккаунт клуба не отображается в подписках российского нападающего.

Накануне партнёры Малкина по команде сказали, что россиянин «опустошён» отсутствием движения по его контракту. Отмечается, что он хочет играть только в «Питтсбурге».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккея получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин высказал мнение, что его не уважают в «Питтсбурге».