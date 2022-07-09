Athletic: Малкин считает, что его не уважают в «Питтсбурге»

Стали известны подробности о ходе переговоров между российским нападающим Евгением Малкиным и «Питтсбург Пингвинз».

По информации The Athletic, россиянин уверен, что его не уважают в клубе. Отмечается, что игрок пришёл к такому мнению, узнав о сроке предлагаемого контракта. «Питтсбург» сообщил, что Малкину был предложен контракт на два года на общую сумму $12 млн и среднегодовую — $6 млн.

Соглашение 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин высказался о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом».