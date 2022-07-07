Малкин высказался о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с клубом.

«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней и скажет мне: «Ты должен двигаться дальше», я пойму», — цитирует Малкина сайт НХЛ.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что Малкин всё ещё востребован в НХЛ.