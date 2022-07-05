Вице-президент «Металлурга» Ласьков уверен, что Малкин всё ещё востребован в НХЛ

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Вице-президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорского «Металлурга» — Сергей Ласьков оценил перспективы форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Вице-президент «Металлурга» Ласьков уверен, что Малкин всё ещё востребован в НХЛ
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«Женька — работящий мужик, который по-максимуму всё из себя всегда выжимает. Да, у него есть определённые травмы, но с руками и головой там всё нормально. В том состоянии, в котором он находится, я уверен, что он будет востребован на рынке НХЛ. Не могу сказать по поводу именно четырёхлетнего контракта, но спрос на него есть точно», — приводит слова Ласькова РИА Новости.

Он также заявил, что пока не стоит ожидать, что Малкин вернётся в КХЛ. По его словам, на уровне российской лиги он большая звезда, которая достойна играть в НХЛ.  

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с Малкиным.

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