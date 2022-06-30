Фетисов: не знаю, почему «Питтсбург» не продлевает контракт Малкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

«Не знаю, почему в «Питтсбурге» резину тянут. Малкин — выдающийся хоккеист, его любой клуб НХЛ оторвёт с руками и ногами, если «Пингвинз» не продлят контракт», — цитирует Фетисова Sport24.

Он также подчеркнул, что было бы интересно увидеть связку Панарина и Малкина. По его словам, это два умнейших хоккеиста с прекрасным чтением игры.

«В «Рейнджерс» как раз не хватает звёздного центра», — заключил Фетисов.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что в КХЛ будут рады возвращению Малкина в Россию.