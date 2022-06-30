В КХЛ будут рады возвращению Малкина в Россию

Вице-президент Контнентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на сложности в переговорах по продлению контракта между нападающим Евгением Малкиным и «Питтсбург Пингвинз».

«Мы будем очень рады видеть Женю в КХЛ, если он решит вернуться в Россию. Переговоры — это бизнес, кто-то хочет больше, кто-то меньше. Все клубы НХЛ и КХЛ хотят подписать с ним контракт», — цитирует Каменского «РБК Спорт».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что Малкин может покинуть «Питтсбург», если не согласится на разумный контракт.