Малкин может покинуть «Питтсбург», если не согласится на разумный контракт

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в ближайшее время может покинуть клуб.

«Мы хотим, чтобы все наши игроки вернулись, но они должны вернуться на разумных условиях. Если этого не произойдёт, они не вернутся», — заявил президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее хоккейный агент заявил, что «Питтсбург» может отказаться от услуг Малкина.