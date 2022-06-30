Малкин может покинуть «Питтсбург», если не согласится на разумный контракт
«Мы хотим, чтобы все наши игроки вернулись, но они должны вернуться на разумных условиях. Если этого не произойдёт, они не вернутся», — заявил президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк.
Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.
Ранее хоккейный агент заявил, что «Питтсбург» может отказаться от услуг Малкина.