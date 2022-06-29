Хоккейный агент: «Питтсбург» может отказаться от услуг Малкина

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Джей-Пи Бэрри, агент нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал о ситуации с новым контрактом российского хоккеиста.
Хоккейный агент: «Питтсбург» может отказаться от услуг Малкина
  • AP

«Команде нужно подписать многих игроков. А места под потолком зарплат не так много. На данный момент шансы могу оценить как 50 на 50», — цитирует агента журналист Рик Даливал в Twitter.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли.  В составе «пингвинов» нападающий провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее The Athletic сообщил, что руководство «Питтсбурга» сомневается, что Малкин останется в команде.

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