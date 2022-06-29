The Athletic: руководство «Питтсбурга» сомневается, что Малкин останется в команде

Короткая ссылка
Российский нападающий Евгений Малкин пока не подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз».
The Athletic: руководство «Питтсбурга» сомневается, что Малкин останется в команде
  • AP

Как сообщает The Athletic, представители «Питтсбурга» сомневаются, что российский нападающий Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой.

13 июля россиянин может стать свободным агентом.

Малкин перешёл в «Питтсбург» из «Металлурга» в 2006 году. В составе «пингвинов» нападающий провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее обозреватель включил контракт Малкина в десятку главных интриг межсезонья НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить