The Athletic: руководство «Питтсбурга» сомневается, что Малкин останется в команде

Российский нападающий Евгений Малкин пока не подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз».

Как сообщает The Athletic, представители «Питтсбурга» сомневаются, что российский нападающий Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой.

13 июля россиянин может стать свободным агентом.

Малкин перешёл в «Питтсбург» из «Металлурга» в 2006 году. В составе «пингвинов» нападающий провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее обозреватель включил контракт Малкина в десятку главных интриг межсезонья НХЛ.