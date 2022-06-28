Обозреватель включил контракт Малкина в десятку главных интриг межсезонья НХЛ

Обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен составил список десяти главных вопросов предстоящего межсезонья.

В этот топ вошёл вопрос с контрактами Евгения Малкина и Криса Летанга с «Питтсбург Пингвинз», об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. 13 июля россиянин может стать свободным агентом.

Малкин перешёл в «Питтсбург» из «Металлурга» в 2006 году. В составе «пингвинов» нападающий провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее были названы причины разногласий между Малкиным и «Питтсбургом» по поводу нового контракта.