Обозреватель включил контракт Малкина в десятку главных интриг межсезонья НХЛ

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Обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен составил список десяти главных вопросов предстоящего межсезонья.
Обозреватель включил контракт Малкина в десятку главных интриг межсезонья НХЛ
  • AP

В этот топ вошёл вопрос с контрактами Евгения Малкина и Криса Летанга с «Питтсбург Пингвинз», об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. 13 июля россиянин может стать свободным агентом.

Малкин перешёл в «Питтсбург» из «Металлурга» в 2006 году. В составе «пингвинов» нападающий провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее были названы причины разногласий между Малкиным и «Питтсбургом» по поводу нового контракта.

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