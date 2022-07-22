Новая дрим-тим: как приход Радулова, Шипачёва и Войнова сделал «Ак Барс» одним из главных претендентов на Кубок Гагарина

В ходе межсезонья «Ак Барс» укрепился в статусе одного из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав команды пополнили звёздные Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и другие сильные исполнители, а на должность главного тренера был назначен титулованный Олег Знарок. Что заставило казанцев пойти на решительные меры в вопросе формирования коллектива и кто способен помешать им взять трофей — в материале RT.

До старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги остаётся чуть более месяца, однако уже сейчас многие называют «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина. Летом «Ак Барс» провёл впечатляющую дозаявочную кампанию и усилил состав сразу несколькими сильнейшими исполнителями, а также пригласил титулованного Олега Знарка на должность главного тренера. Как итог, от казанцев уже сейчас ждут как минимум выхода в финал Восточной конференции, а нынешнюю команду сравнивают с дрим-тим образца чемпионата-2004/05.

Последние годы выдались не очень удачными для самого титулованного коллектива КХЛ в истории. В 2018 году казанцы в третий раз выиграли Кубок Гагарина, после чего лишь дважды преодолели барьер первого раунда плей-офф. В 2020-м они разгромили «Нефтехимик» на старте турнира, но продолжить борьбу за трофей помешала пандемия, а в следующем добрались до финала конференции. Но там им дорогу перешёл будущий триумфатор — «Авангард». Серия завершилась в семи встречах и запомнилась тем, что ни один из соперников не одержал ни одной победы на домашней арене.

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В общей сложност, за последние четыре сезона казанцы трижды были биты омичами, причём в двух случаях это произошло в начале плей-офф. Видимо, именно регулярные поражения в противостоянии с принципиальным соперником и неудачные попытки преодолеть один и тот же барьер заставили руководство задуматься о серьёзных кадровых изменениях. Так, уже спустя месяц после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина был уволен весь тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Дмитрием Квартальновым, после чего начались поиски замены.

В числе главных кандидатов сходу назывался Олег Знарок, последнее время занимавший должность тренера-консультанта в сборной России. И хотя позже генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин признался, что в шорт-листе значились и другие специалисты, должность получил олимпийский чемпион 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы рассматривали Вячеслава Быкова, других свободных кандидатов и тех тренеров, которые были на контракте. С Ильёй Воробьевым были поверхностные разговоры, так как он был занят в плей-офф. Было некорректно общаться с ним или его представителями... Мы выслушали Олега Знарка, увидели его заинтересованность и пришли к определённому компромиссу по контрактному вопросу. Многие спрашивают, почему контракт на год, а не на два или три, но мы должны, во-первых, присмотреться друг к другу, понять требования. В течение сезона мы можем переподписать контракт, если все стороны будут довольны», — сказал Валиуллин РИА Новости.

На этом руководство «Ак Барса» не остановилось и вернуло в клуб одного из самых титулованных тренеров в истории российского хоккея. Зинэтула Билялетдинов занял пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. Отмечается, что он будет работать как со взрослой командой, так и с коллективами ВХЛ и МХЛ.

Однако наибольшее внимание привлекло не назначение нового главного тренера и возвращение Билялетдинова, а приглашение целой россыпи звёзд. Безусловно, самым громким стало подписание Александра Радулова. Летом у него истекло действующее соглашение с «Далласом», а заключать новое он не стал. И это при том, что в СМИ сообщалось о его желании остаться в заокеанской лиге. Но либо в Северной Америке не были заинтересованы в 36-летнем форварде, либо его самого не устроили предложения. В прошлой регулярке ветеран набрал всего 22 (4 + 18) очка в 71 матче и установил личный антирекорд по числу баллов в среднем за игру (0,31). При этом по показателю полезности он и вовсе стал одним из трёх худших хоккеистов «Старз» («-20»): хуже выступали только Тайлер Сегин («-21») и Йон Клингберг («-28»). С учётом того, что последние пять лет россиянин получал в среднем по $6,25 млн, ему предстояло пойти на солидное сокращение зарплаты, а это вряд ли входило в его планы.

Однако на этом «Ак Барс» не остановился и переманил сразу трёх ведущих игроков «Динамо», затеявшего солидную перестройку. Летом из Москвы в Казань отправились ещё один победитель Игр-2018 Вадим Шипачёв, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, а также Станислав Галиев. Причём если первые пополнили коллектив в статусе свободных агентов, то последний — в рамках обмена — в обратном направлении проследовал Джордан Уил. В прошедшем сезоне канадец стал вторым бомбардиром «барсов» с 30 (12 + 18) очками, что значительно уступает показателя россиянина. Галиев также стал вторым в составе бело-голубых, но разразился 25 голами и 17 передачами. Причём 30-летний нападающий сам настаивал на возвращении в клуб, за который выступал в 2018—2021 годах.

«Если игрок не хочет находиться в команде, то нет смысла за него держаться. Галиев говорил мне, главному тренеру Алексею Кудашову, что хотел уйти... Да, мы могли пойти на принцип, но не посчитали нужным так поступать. Зачем… игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Он высокооплачиваемый хоккеист, такие ребята не должны отбывать номер», — рассказал генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Помимо прочего, «Ак Барс» вернул молодого голкипера Амира Мифтахова, игравшего последний год в фарм-клубе «Тампы», увёл у «Авангарда» нападающего Кирилла Семёнова, а также приобрёл опытных защитников — Динара Хафизуллина и Василия Токранова. Помимо прочего, очередное годичное соглашение подписал легендарный Данис Зарипов, что до предела повысило конкуренцию в атакующей линии, где заточенных на созидание качественных исполнителей набирается на три полноценных звена. И это при условии, что 41-летний ветеран не сможет проводить все матчи регулярки. За прошедшие два первенства он отыграл всего 59 из 108 встреч.

Избыток атакующих хоккеистов проявился уже в ходе подготовки к чемпионату. Так, первую тройку сформировали Шипачёв, Радулов и лучший бомбардир казанцев в прошлом сезоне Дмитрий Кагарлицкий. В связке с Зариповым оказались Артём Галимов и Даниил Тарасов, Галиева поставили с двумя Кириллами — Семёновым и Петровым. И это при том, что четвёртое сочетание тоже выглядит крайне мощно. На общем фоне выделяется серебряный призёр Олимпиады в Пекине Дмитрий Воронков, а оказывать давление на соперников ему помогают бывший игрок молодёжной сборной Илья Сафонов и местный воспитанник Тимофей Жулин.

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Пока неизвестно, станет ли излишняя заточенность на атаку проблемой для «Ак Барса» и каким образом её будет решать Знарок, но на бумаге ростер смотрится впечатляюще. Особенно на фоне конкурентов, которые понесли заметные потери. Тот же ЦСКА остался без Ивана Федотова, Джона Гилмора, Класа Дальбека и Сергея Андронова, а на замену пригласил не самых звёздных игроков, СКА и вовсе распрощался с половиной состава, в числе которых отправившиеся покорять НХЛ Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Ярослав Аскаров. «Динамо» затеяло революцию, «Трактор» лишился большинства сильных легионеров, не таким мощным кажется и подбор исполнителей «Салавата Юлаева».

На общем фоне выделяются разве что ограничившийся минимальными изменениями «Металлург» и всё тот же «Авангард». Пусть омичи и не смогли удержать Шимона Грубеца, Алексея Емелина и Николая Прохоркина, но нашли им достойную замену. Из НХЛ прибыли защитник Кристиан Ярош и форвард Владимир Ткачёв, вернулся опальный Рид Буше, а из ХИФКа прибыл «настрелявший» 34 (11 + 23) очка в 41 матче Алекс Броадхёрст. Но даже с учётом этого «Ак Барс» смотрится более ярко.

Тем не менее, звёздный состав никогда не был гарантией успеха, и сами казанцы знают об этом не понаслышке. В 2005 году из-за локаута в Россию приехало множество мастеров из НХЛ, львиная доля которых предпочла поехать в столицу Татарстана. В результате, Билялетдинов получил себе в распоряжение Алексея Ковалёва, Илью Ковальчука, Вячеслава Козлова, Алексея Морозова, Венсана Лекавалье, Брэда Ричардса, Дэни Хитли, Николая Антропова, Вильяма Нюландера, Алексея Житника, Дарюса Каспарайтиса и Руслана Салея, а место в воротах занял легендарный Николай Хабибулин. По слухам, зарплатный бюджет команды составлял около $50—55 млн, однако это не помогло им стать чемпионами страны. В первом же раунде дрим-тим была бита ярославским «Локомотивом».