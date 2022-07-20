Тренер «Ак Барса» Знарок: у Зинэтулы Билялетдинова есть чему поучиться
- РИА Новости
«Это нередкая картина. Я с Владимиром Юрзиновым работал в СКА. Если есть чему поучиться, есть к чему прислушаться, почему бы не поучиться. Он очень опытный тренер, бывший защитник», — приводит слова тренера РИА Новости.
«Ак Барс» объявил о подписании контракта со Знарком 1 июля. Соглашение со специалистом рассчитано на один год. Знарок три раза выигрывал Кубок Гагарина.
67-летний Билялетдинов вернулся в систему «Ак Барса» спустя три года, получив должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.
Ранее бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался о выступлении российского форварда Александра Радулова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).