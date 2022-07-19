По стопам Буше: что известно об обвинениях хоккеиста Виртанена в сексуальном насилии

Бывший хоккеист московского «Спартака» Джейк Виртанен предстал перед судом в Канаде по делу о сексуальном насилии. По словам потерпевшей, инцидент произошёл в сентябре 2017 года, когда форвард, на тот момент игравший за «Ванкувер», принудил её к действиям интимного характера. Спортсмен отрицает все обвинения и надеется доказать свою невиновность.

За последнее время обвинения в сексуальном насилии и домогательствах стали частыми в хоккейном мире. Месяц назад огласке было предано расследование против игроков молодёжной сборной Канады, которых подозревают в совершении противоправных действий, а ранее фигурантом аналогичного дела становился обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Рид Буше. Теперь настала очередь ещё одного спортсмена, недавно выступавшего в КХЛ, — бывшего форварда московского «Спартака» Джейка Виртанена. Полиция начала проверку в его отношении ещё в мае 2021 года, а в середине июля 2022-го канадец предстал в качестве ответчика в Верховном суде Британской Колумбии.

Как рассказала 23-летняя потерпевшая, чьё имя остаётся неназванным, они познакомились с Виртаненом в июле 2017 года на ежегодном ковбойском родео-фестивале в Калгари. По её словам, в тот же день они впервые поцеловались и обменялись номерами телефонов. При этом девушка подчёркивает, что тогда она не узнала спортсмена и не имела представления, чем он занимается.

А ведь тогда Виртанен всё ещё подавал огромные надежды. В 2014 году он был выбран под общим шестым номером на драфте НХЛ, а год спустя помог ведомой Коннором Макдэвидом сборной Канады завоевать золото молодёжного чемпионата мира. В финале «кленовые листья» с большим трудом взяли верх над сборной России (5:4), а сам Джейк записал на свой счёт результативную передачу.

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На момент встречи с истицей он успел отыграть два сезона за «Ванкувер Кэнакс» и готовился к третьему, который в итоге стал для него одним из самых неудачных в НХЛ. В нём форвард набирал в среднем 0,27 очка за игру (второй худший результат в карьере, не считая дебютного года) и отметился лишь 20 (10 + 10) баллами в 75 встречах. А за восемь дней до старта того первенства произошло событие, которое в будущем и приведёт к изгнанию канадца из сильнейшего хоккейного чемпионата планеты.

Согласно показаниям девушки, 26 сентября 2017-го она отправилась в Ванкувер, чтобы навестить друзей и принять участие в фотосессии. В тот же день она написала Виртанену и решила договориться о встрече. Хоккеист предложил заехать за ней вечером. И хотя изначально она планировала увидеться с ним в другой день, всё же согласилась. В тот момент она думала, что они отправятся гулять, но вместо этого нападающий «Ванкувера» повёз её в отель.

По словам потерпевшей, даже если она и хотела в принципе вступить в интимную связь с Виртаненом, то не была настроена делать это тем же вечером. Девушка устала после дороги и не успела ни принять душ, ни привести себя в порядок. Однако Виртанен отказывался реагировать на всевозможные протесты с её стороны и настаивал на близости.

Согласно показаниям истицы, ту ночь она провела в номере и подверглась сексуальному насилию со стороны Виртанена, а наутро тот даже не отвёз её обратно к друзьям. Хоккеист отправился на тренировку, а ей дал денег на такси. На суде девушка призналась, что чувствовала себя «оскорблённой и сбитой с толку» и не смогла смириться с тем фактом, что её изнасиловали.

Рассмотрение дела в суде лишь начинается, поэтому строить предположения относительно перспектив Виртанена рано. Пока в североамериканских СМИ не говорится ни о требованиях потерпевшей, ни о возможных мерах пресечения в отношении спортсмена. Тем не менее, на его карьере обвинения уже успели отразиться. «Ванкувер» выставил его на безоговорочный драфт отказов, и ни один клуб НХЛ ожидаемо не решился принять его у себя, вследствие чего Джейк был вынужден уйти из лиги. Хотя сам отрицал все подозрения.

«Как мы уже заявляли ранее, господин Виртанен отрицает обвинения в сексуальном контакте с заявительницей без обоюдного согласия. Он представил письменный ответ на гражданский иск заявительницы. Направил в полицию заявление, в котором отрицает обвинения. Прошёл проверку на полиграфе и предоставил полиции отчёт о данной проверке. Господин Виртанен продолжает настаивать на своей невиновности и ждёт возможности защитить себя в суде. До тех пор мы не намерены делать какие-то дальнейшие публичные заявления», — приводит Sportsnet распространённое через агентов заявление спортсмена.

В итоге Виртанен сумел найти работу в КХЛ, где в сентябре 2021-го подписал однолетний контракт со «Спартаком». Правда, в составе москвичей он тоже не блистал (16 очков в 36 встречах), а в марте покинул расположение клуба. По информации «Спорт-Экспресса», канадец нарушил условия соглашения, следствием чего стало его расторжение.

В прошлом сезоне в похожую ситуацию попал другой легионер КХЛ, ранее защищавший цвета «Ванкувера», — Рид Буше. В конце января американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней.

Отмечается, что инцидент произошёл в 2011 году. Тогда 17-летний Буше значился в программе развития национальной сборной США и проходил тренировочные сборы в городе Плимут, штат Мичиган. Потерпевшей оказалась на тот момент 12-летняя девушка, у семьи которой проживал хоккеист. После длительного расследования и ряда судебных заседаний игрок признался в совершении сексуального преступления третьей степени, хотя изначально ему вменялось правонарушение первой категории. В конце концов это стоило ему не только карьеры в НХЛ, но и разрыва контракт с «Локомотивом».

«Локомотив» информирует, что прекращено сотрудничество с форвардом основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из клуба 18 февраля 2022 года», — сообщили в коллективе.

Без своего лучшего бомбардира «Локомотив» ожидаемо провалился в плей-офф и вылетел в первом же раунде, всухую проиграв будущему чемпиону — ЦСКА. Тем не менее, этим летом американец вернулся в КХЛ и вновь подписал договор с «Авангардом». Именно в Омске он провёл самый яркий отрезок в своей российской карьере и не только вошёл в топ-15 лучших бомбардиров регулярки-2020/21, но и помог «ястребам» выиграть Кубок Гагарина. До него ни один хоккеист из Соединённых Штатов не завоёвывал главный трофей лиги.

«Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своём желании выступать за «Авангард»… Что касается ситуации, из-за которой в прошлом сезоне он был вынужден покинуть Россию, мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину», — прокомментировал подписание контракта с нападающим генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.