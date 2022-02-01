Суд вынес приговор хоккеисту «Локомотива» Буше

Американский нападающий клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше получил испытательный срок и один год тюрьмы условно за обвинение в сексуальном преступлении.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Изначально хоккеисту грозило 25 лет тюрьмы за преступление первой степени. Позже он пошёл на сделку с судом, его дело переквалифицировали в сексуальное преступление третьей степени.

В нынешнем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков. Он забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.

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