Суд вынес приговор хоккеисту «Локомотива» Буше
- Legion-Media
Об этом сообщает Detroit Free Press.
Изначально хоккеисту грозило 25 лет тюрьмы за преступление первой степени. Позже он пошёл на сделку с судом, его дело переквалифицировали в сексуальное преступление третьей степени.
В нынешнем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков. Он забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022.