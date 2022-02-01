Президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022
- © AP Photo/Jeff Roberson
«Сборная России готовится к ОИ-2022 серьёзно, остановив довольно рано сезон в КХЛ. Если российским игрокам удастся избежать случаев заболевания коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — цитирует Тардифа ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в группе сыграет с командами Чехии, Швеции и Дании.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Нью-Джерси».