Президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал фаворита на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Сборная России готовится к ОИ-2022 серьёзно, остановив довольно рано сезон в КХЛ. Если российским игрокам удастся избежать случаев заболевания коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — цитирует Тардифа ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в группе сыграет с командами Чехии, Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Нью-Джерси».