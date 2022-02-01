Президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал фаворита на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022
  • © AP Photo/Jeff Roberson

«Сборная России готовится к ОИ-2022 серьёзно, остановив довольно рано сезон в КХЛ. Если российским игрокам удастся избежать случаев заболевания коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — цитирует Тардифа ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в группе сыграет с командами Чехии, Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Нью-Джерси».

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