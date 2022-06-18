Буше поблагодарил «Авангард» за возможность вернуться на лёд

Американский форвард Рид Буше поделился эмоциями после заключения контракта с омским «Авангардом».

«Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить всё в прошлом и жить дальше. Я действительно благодарен за возможность вернуться на лёд и выступать за один из лучших клубов России. Жду с нетерпением момента, когда приеду в Омск и смогу высказать болельщикам свою признательность за их поддержку», — цитирует Буше пресс-служба «Авангарда» в Twitter.

Соглашение с американцем рассчитано на один год. С 2020 по 2021 год Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее сообщалось, что омский клуб объявил о подписании контракта с канадским нападающим Корбаном Найтом.