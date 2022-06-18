«Авангард» заключил контракты с Найтом и Буше

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Омский «Авангард» объявил о подписании контрактов с канадским нападающим Корбаном Найтом и американским форвардом Ридом Буше.
«Авангард» заключил контракты с Найтом и Буше
  • РИА Новости

Как сообщается в официальном Telegram-канале клуба, соглашение с канадцем рассчитано на два года, а с американцем — на год.

В сезоне-2021/22 Найт провёл за «Авангард» 60 матчей, в которых набрал 55 (21 + 34) очков. Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее сообщалось, что «Авангард» презентовал название новой ледовой арены в Омске.

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