«Авангард» презентовал название новой ледовой арены в Омске

Короткая ссылка
Спортивный комплекс, открытие которого пройдёт в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена».
«Авангард» презентовал название новой ледовой арены в Омске
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Строительство новой ледовой арены в Омске ведётся в рамках государственно-частного партнёрства между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области», — передаёт пресс-служба клуба.

Ледовый комплекс станет домашней ареной для «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начнёт сезон-2022/23 на новой площадке.

Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, но IIHF лишил Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

Ранее Крылов анонсировал мероприятие по разработке названия домашней арены «Авангарда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить