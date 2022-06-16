«Авангард» презентовал название новой ледовой арены в Омске
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Строительство новой ледовой арены в Омске ведётся в рамках государственно-частного партнёрства между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области», — передаёт пресс-служба клуба.
Ледовый комплекс станет домашней ареной для «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начнёт сезон-2022/23 на новой площадке.
Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, но IIHF лишил Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.
Ранее Крылов анонсировал мероприятие по разработке названия домашней арены «Авангарда».