Крылов анонсировал мероприятие по разработке названия домашней арены «Авангарда»

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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов анонсировал презентацию проекта, который будет представлен 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Крылов анонсировал мероприятие по разработке названия домашней арены «Авангарда»
  • © пресс-служба ХК "Авангард" (DMITRY LOSHKAREV)

«Мы завтра утром будем презентовать один проект, и это некое начало того мероприятия, которое завтра состоится на форуме. Арена «Авангарда» предназначена для событий уровня сборных команд», — цитирует Крылова «Матч ТВ».

Открытие домашней арены «Авангарда» пройдёт 15 сентября 2022 года. Клуб переедет в спорткомплекс в августе. Сезон-2022/23 команда начнёт на домашней арене.

Ранее Крылов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

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