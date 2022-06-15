Крылов анонсировал мероприятие по разработке названия домашней арены «Авангарда»

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов анонсировал презентацию проекта, который будет представлен 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы завтра утром будем презентовать один проект, и это некое начало того мероприятия, которое завтра состоится на форуме. Арена «Авангарда» предназначена для событий уровня сборных команд», — цитирует Крылова «Матч ТВ».

Открытие домашней арены «Авангарда» пройдёт 15 сентября 2022 года. Клуб переедет в спорткомплекс в августе. Сезон-2022/23 команда начнёт на домашней арене.

Ранее Крылов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.