Крылов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.

«Если вы меня спрашиваете как члена совета директоров, то я думаю, что пять легионеров – это наиболее понятная цифра. Если легионерам разрешат просто уйти и, как в футболе, «хлопнуть дверью» и ничего не заплатить, то боюсь, что для нас это будут катастрофические события», — цитирует Крылова пресс-служба «Авангарда».

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. Теперь планируется сократить заявку иностранных игроков до трёх.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России проведут консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ по вопросу возможного сокращения лимита.