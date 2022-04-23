Минспорт проведёт консультации с КХЛ и ФХР по вопросу ужесточения лимита на легионеров

В Министерстве спорта России проведут консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросу возможного сокращения лимита на легионеров.

«В самое ближайшее время мы проведём консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение. Всё это должно быть на благо развития хоккея», — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.

Напомним, что в настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. Сокращение планируется до трёх иностранных игроков.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.