Минспорт проведёт консультации с КХЛ и ФХР по вопросу ужесточения лимита на легионеров
- РИА Новости
«В самое ближайшее время мы проведём консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение. Всё это должно быть на благо развития хоккея», — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.
Напомним, что в настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. Сокращение планируется до трёх иностранных игроков.
Ранее хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.