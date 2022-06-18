Фетисов — о возвращении Буше в «Авангард»: важна моральная составляющая

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о том, что «Авангард» подписал контракт с американским нападающим Ридом Буше.

«В общем, мне нечего тут сказать, я не знаю, что он из себя представляет как игрок. Безусловно, моральная составляющая — важная вещь. Всё остальное на совести тех, кто принимает решения», — приводит слова Фетисова Sport24.

Он также заявил, что не знает, связано ли возвращение форварда с дефицитом легионеров в КХЛ.

Соглашение с американцем рассчитано на год. С 2020 по 2021 год Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с Буше.