В «Авангарде» объяснили, почему подписали контракт с осуждённым за изнасилование Буше

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Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Ридом Буше.
В «Авангарде» объяснили, почему подписали контракт с осуждённым за изнасилование Буше
  • AP

«Мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину. С тех пор прошло уже немало времени, и клуб решил дать Риду второй шанс», — приводит слова Волкова официальный сайт «Авангарда».

Он отметил, что до этого инцидента репутация Буше была абсолютно чистой и у него были отличные отношения со всеми в команде. По его словам, болельщикам нужно поддержать американского нападающего, а он, в свою очередь, докажет, что в него не зря верят.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что «Авангард» подписал контракт с Буше.

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