Губерниев — о переходе Буше в «Авангард»: они берут риски на себя

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что «Авангард» подписал контракт с американским нападающим Ридом Буше.
Губерниев — о переходе Буше в «Авангард»: они берут риски на себя
  • РИА Новости

«Это проблема клубов КХЛ. Значит, они на себя берут эти риски. Кроме того, надо смотреть, отбыл ли Буше наказание и было ли это у них по любви. Может быть, есть какие-то нюансы», — цитирует Губерниева Sport24.

Соглашение с американцем рассчитано на год. С 2020 по 2021 год Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о подписании клубом контракта с Буше.

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