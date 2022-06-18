Сушинский: не стоит говорить о личной жизни Буше, он хороший и качественный игрок

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о подписании клубом контракта с американским нападающим Ридом Буше.

«Зачем говорить о его личной жизни? Да никто из нас не в курсе, что было на самом деле! Я тоже могу сказать, что был королём Англии десять лет назад. И попробуйте мне доказать, что это не так! Рид Буше — хороший и качественный игрок, который поможет «Авангарду», — цитирует Сушинского Sport24.

Соглашение с американцем рассчитано на один год. С 2020 по 2021 год Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

Напомним, что американский хоккеист ранее был приговорён к четырём годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Ранее Буше поблагодарил «Авангард» за возможность вернуться на лёд.