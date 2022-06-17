Репутационные риски: почему в НХЛ заинтересовались делом против бывших игроков сборной Канады U20

НХЛ собирается обнародовать результаты собственного расследования по делу о домогательствах и сексуальном насилии, в которых подозреваются игроки сборной Канады, выступавшие на молодёжном чемпионате мира 2018 года. В лиге заявили о намерении опросить каждого представителя той команды и принять меры в случае подтверждения вины. И это при том, что в конце мая подавшая иск в суд на восьмерых хоккеистов женщина достигла мирового соглашения с Федерацией хоккея Канады и Канадской хоккейной лигой.

В конце мая могло показаться, что в деле об иске против восьмерых канадских хоккеистов была поставлена точка. Как сообщал TSN, Федерация хоккея страны (Hockey Canada) и Канадская хоккейная лига (CHL) достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей спортсменов в домогательствах и сексуальном насилии в 2018 году. Однако инцидентом внезапно заинтересовались в НХЛ. В руководстве лиги заявили о намерении провести собственное расследование, а по его итогам решить, каким образом поступить с игроками в случае подтверждения их причастности.

По окончании первого матча финала Кубка Стэнли с официальным заявлением выступил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Он пообещал, что расследование будет максимально прозрачным, и подчеркнул намерение лиги обнародовать его результаты в скором будущем.

«Я так полагаю, что да (НХЛ представит итоги расследования. — RT)… Если только не получится так, что единственный имеющийся у нас доступ к определённой информации воспрепятствует этому», — сказал Беттмэн.

По заверениям комиссара, лига ничего не знала об обвинениях в адрес канадских хоккеистов вплоть до того момента, как дело было передано в суд. «В рамках проводимого расследования мы имеем дело с обвинениями анонимной стороны против восьми анонимных сторон. Это непростая ситуация. Но до этого момента нам ничего не было об этом известно», — добавил Беттмэн.

Об иске в отношении хоккеистов стало известно в апреле. Тогда в суд города Лондон в штате Онтарио поступило обращение женщины, обвинявшей восьмерых канадских игроков в сексуальном насилии. Причём среди потенциальных подозреваемых оказались представители молодёжной сборной страны, выступавшей на чемпионате мира 2018 года в Баффало.

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На том турнире подопечные Доминика Дюшарма завоевали золотые медали, в финале взяв верх над шведами. При этом в составе значилось множество действующих звёзд НХЛ, включая финалиста Кубка Стэнли — 2022 в составе «Колорадо» Кейла Макара, партнёров Владимира Тарасенко по «Сент-Луису» — Роберта Томаса и Джордана Кайру, а также будущего конкурента Ивана Федотова за место в воротах «Филадельфии» Картера Харта.

По словам потерпевшей, инцидент произошёл 19 июня 2018-го в канадском Лондоне, где проходило чествование триумфаторов молодёжного первенства планеты. В одном из баров города она познакомилась с хоккеистами, после чего отправилась вместе с одним из них в отель. К этому моменту истица уже находилась в состоянии опьянения, а затем её состояние лишь ухудшилось.

В номере девушка вступила в интимную связь со спортсменом, после чего тот, по её словам, предложил присоединиться остальным. Как говорится в заявлении, в этот момент женщина была слишком пьяна, чтобы дать на это «надлежащее согласие». В итоге она подверглась домогательствам и сексуальному насилию со стороны восьми хоккеистов, что в красках описала в исковом заявлении.

Отмечается, что после случившегося она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии, а временами её посещали мысли о суициде. Также истица заявила, что произошедшее помешало ей получить высшее образование и спровоцировало проблемы в личной жизни.

Женщина подала в суд на Hockey Canada и CHL, потребовав от них компенсацию в размере $3,55 млн. Тем не менее 28 мая появилось сообщение о прекращении расследования в отношении федерации и лиги после того, как стороны сумели достичь мирового соглашения с истицей. Однако этим делом заинтересовалась министр спорта страны Паскаль Сент-Онж, заподозрившая Hockey Canada в использовании государственных средств для урегулирования иска.

«Федерация хоккея Канады приветствует возможность предстать перед постоянным комитетом по наследию Канады. Мы крайне серьёзно относимся к обвинениям… и уважаем желание девушки, которая обнародовала этот инцидент, сохранить анонимность и призываем остальных также уважать её желания. Мы будем рады обсудить с комитетом текущий подход Федерации хоккея Канады в том, что касается приверженности делу поддержания безопасности и этичности в молодёжном спорте… Между тем мы можем определённо заявить, что при недавнем урегулировании иска никакие государственные средства задействованы не были», — ответили в Hockey Canada.

Однако вряд ли НХЛ решила разобраться в этом деле из-за подозрений в расходовании Hockey Canada государственных средств. Причина, скорее всего, заключается в том, что она не хочет портить себе репутацию, ведь многие игроки того созыва канадской молодёжки сейчас выступают в лиге. В частности, расспросам со стороны журналистов о причастности к инциденту уже подвергся Макар. По словам лучшего бомбардира «Колорадо» в текущем плей-офф, он не был одним из восьми подозреваемых и мало что знает о случившемся.

«Не знаю, как много я могу рассказать об этом, потому что расследование, насколько я понимаю, по-прежнему продолжается, но я получил письмо по электронной почте и, очевидно, буду усиленно сотрудничать со следствием», — заверил защитник.

В том же ключе высказался и агент Джейсон Хэршо, представляющий интересы нападающего «Сент-Луиса» Джоны Гаджовича. Как отметил представитель хоккеиста, его клиент не имеет отношения к обвинениям и не может дать комментарии по делу.

«В этой истории описываются серьёзные и предосудительные события. Джона не был причастен к случившемуся, и у него нет каких-либо комментариев по поводу судебного процесса и урегулирования с участием других сторон», — цитирует Хэршо SJHockeyNow.

Но если Гаджович не планирует давать объяснения журналистам, то с представителями НХЛ ему всё же придётся пообщаться. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заверил, что они планируют опросить всех игроков молодёжной команды Канады, завоевавшей золото в 2018 году.

И вряд ли у них возникнут трудности в этом начинании. Из 22 хоккеистов той сборной в сильнейшем чемпионате планеты выступают 20. Исключения составляют лишь голкипер Колтон Пойнт, представляющий коллектив Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Айдахо Стилхэдс», а также форвард Тайлер Стинберген, который с 2021 года защищает цвета финского ТПС.