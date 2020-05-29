Главу USA Hockey заподозрили в покрывании сексуальных домогательств

Президент Федерации хоккея США (USA Hockey) Джим Смит подозревается в том, что он покрывал сексуальные домогательства в отношении молодых игроков в 1980-х годах.

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Как сообщает The Athletic, Смит подозревается в покрывании сексуальных домогательств со стороны тренера одного из молодёжных клубов Тома Эдрахтаса. В те годы нынешний глава USA Hockey занимал пост президента Ассоциации любительского хоккея Иллинойса и, по информации источников в окружении, был в курсе действий тренера. Смит занимает пост главы USA Hockey с 2015 года. Ранее в НХЛ подтвердили возобновление сезона, в плей-офф сыграют 24 команды.