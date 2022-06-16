Теневой лидер: как гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин стал одним из главных творцов победы «Колорадо» над «Тампа-Бэй» в первом матче финала Кубка Стэнли. В стартовом периоде россиянин отметился точным броском, а в овертайме помог Андре Бураковски в четвёртый раз поразить ворота Андрея Василевского. В свою очередь, у гостей отличились Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Нападающий записал на свой счёт 100-ю передачу в плей-офф НХЛ, а защитник стал автором заброшенной шайбы и сравнялся с Вячеславом Фетисовым и Ильёй Ковальчуком по числу очков.

В преддверии первого финального матча Кубка Стэнли было крайне сложно выделить фаворита. «Тампа-Бэй» подошла к этой серии в статусе двукратного обладателя трофея и с огромным опытом выступления в решающих противостояниях, да ещё и с предельно заряженными лидерами. В последних шести встречах Никита Кучеров набрал девять (3 + 6) очков и расположился на четвёртом месте в гонке бомбардиров, а Андрей Василевский демонстрировал сверхнадёжную игру и наравне с соотечественником считался одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи». Однако всё это вряд ли пугало «Колорадо». В нынешнем плей-офф подопечные Джареда Беднара уступили лишь дважды, а выезды в находящийся на высокогорье Денвер традиционно считаются одними из тяжелейших в НХЛ, подтверждение этому — первое место «Эвеланш» по проценту очков на своём льду в регулярке.

И по первому периоду могло сложиться впечатление, что действующие чемпионы чувствуют себя крайне неуютно в условиях разреженного воздуха. И это касалось не только полевых игроков «Лайтнинг», но и их звёздного голкипера. Мало того что «Эвеланш» почти вдвое перебросали соперников (15:8), так ещё и Василевский впервые в карьере трижды пропустил за стартовый отрезок встречи плей-офф. Причём все голы уместились в десять минут, а два из них получились довольно обидными. Сначала россиянин пропустил шайбу подмышкой после «выстрела» Габриэля Ландескога из не самой убойной позиции, а затем Валерий Ничушкин попал ему в «домик». Да, в этом эпизоде не обошлось без рикошета, но вряд ли это может быть достойным оправданием.

И хотя сам Василевский действовал не очень надёжно и в первом периоде отразил лишь 83,3% бросков, во многом это стало результатом отсутствия поддержки со стороны партнёров. И особенно это ощущалось в эпизодах со вторым и третьим голами. Сначала опытнейший Виктор Хедман дважды не сумел вывести шайбу из зоны и собственноручно организовал результативную атаку хозяев, а затем с разницей в 27 секунд удаления заработали Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли. «Колорадо» с радостью воспользовалось таким подарком и реализовало численное преимущество. В ходе шикарной многоходовки Микко Рантанен прострелил, а Арттури Лехконен своевременно подставил клюшку.

Что касается «Лайтнинг», то за первые 20 минут они лишь восемь раз попали в створ, но при этом смогли застать врасплох вернувшегося в строй после травмы Дарси Кемпера. Ник Пол чудесным образом вырвался из-под опеки опытного Джека Джонсона и в ближнем бою справился с голкипером. В какой-то момент показалось, что канадец потерял контроль над шайбой, но в последний момент он неуловимым движением сумел пробить её точно в дальний угол. Ассистировали ему всё тот же Хедман и пропустивший большую часть плей-офф из-за травмы Брейден Пойнт. Канадец выбыл ещё в ходе серии с «Торонто» и не выходил на лёд целый месяц.

«Тампа» находилась в сложном положении, но сумела собраться и уже во втором периоде восстановила паритет. Причём оба гола уложились в 48 секунд, а поучаствовали в этом российские звёзды флоридцев. Сначала Никита Кучеров эффектным финтом убрал защитника и выкатил на пустые ворота Ондржею Палату, а затем за своё удаление реабилитировался Сергачёв. Фирменный наброс от синей линии оказался неберущимся для закрытого партнёрами Кемпера. Защитник набрал 28-е (8 + 20) очко в плей-офф и встал в один ряд с Вячеславом Фетисовым (2 + 26) и Ильёй Ковальчуком (11 + 17).

Кучеров же вошёл в элитный клуб из 25 хоккеистов со 100 передачами в Кубке Стэнли. Причём лишь трое из них по-прежнему продолжают выходить на лёд — Джо Торнтон (102), Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130). Помимо прочего, форвард «Лайтнинг» стал всего лишь третьим хоккеистом в истории, записавшим на свой счёт 90 очков за три розыгрыша турнира. До него такая планка покорялась лишь Уэйну Гретцки и Марио Лемье.

До окончания основного времени оставалось более 26 минут, но развить успех гостям не удалось. И хотя они создали несколько опасных моментов в заключительном периоде, по количеству попаданий в створ вновь уступили более чем в два раза (5:11). На протяжении встречи «Колорадо» смотрелось свежее и заставляло Василевского трудиться в поте лица. В общей сложности хозяева нанесли 38 бросков по воротам, в то время как гости ответили лишь 23.

Тем не менее российский голкипер вновь поймал кураж и сумел затащить партнёров в овертайм. Правда, продлился он всего 83 секунды, причиной чему стала очередная ошибка «Лайтнинг» при выходе из зоны. На этот раз «обрезался» Сергачёв, чей неудачный вынос стал лёгкой добычей для Джей Ти Комфера. Попытка американца была заблокирована подоспевшим на подмогу Хедманом, но первым на подборе оказался Ничушкин. Россиянин покатил на свободного Андре Бураковски, а тот «расстрелял» Василевского.

«Тампа-Бэй» потерпела поражение на чужом льду и оказалась в роли догоняющей в финале Кубка Стэнли. Правда, ей не привыкать. Два года назад она была жёстко бита «Далласом» в гостях, но впоследствии переломила ход противостояния и завершила его в четырёх матчах. И если «Лайтнинг» сумеют совершить камбэк и в этот раз, то подтвердят наметившуюся тенденцию. В последние четыре года лишь одна команда сумела выиграть серию, взяв верх в первой встрече финала. Примечательно, что это «Лайтнинг», год назад сокрушившие «Канадиенс» — 4:1.