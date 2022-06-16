Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф

Короткая ссылка
В первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимает на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в эти минуты проходит в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Счёт в третьем периоде — 3:3.

Автором второго гола «Тампы» стал Ондржей Палат. Ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф. До него это удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье. 

Ранее Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн объявил дату начала следующего сезона турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить