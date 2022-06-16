Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф

В первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимает на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в эти минуты проходит в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Счёт в третьем периоде — 3:3.

Автором второго гола «Тампы» стал Ондржей Палат. Ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф. До него это удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье.

Ранее Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн объявил дату начала следующего сезона турнира.