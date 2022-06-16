Кучеров вышел на чистое 29-е место по очкам в Кубке Стэнли

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился очередным достижением в Кубке Стэнли.

В первом финальном матче с «Колорадо Эвеланш» россиянин отметился голевой передачей. Таким образом, в его активе стало 151 (51 + 100) результативное действие Кубке Стэнли и он вышел на чистое 29-е место по этому показателю.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Колорадо». Следующий матч между командами пройдёт 19 июня.

Ранее Никита Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф.

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