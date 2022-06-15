Наследие Василевского, поход Кучерова за «Конн Смайт Трофи» и восхождение Макара: что нужно знать о финале Кубка Стэнли

В ночь на 16 июня в США стартует финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Тампа-Бэй» постарается завоевать третий Кубок Стэнли подряд и получить право называться командой-династией, а «Колорадо» — поднять над головой трофей впервые с 2001 года. В свою очередь, Никита Кучеров поборется с Кейлом Макаром за звание лучшего бомбардира турнира и самого ценного игрока. А помешать обзавестись последним им будет пытаться действующий обладатель награды голкипер Андрей Василевский.

В шаге от звания команды-династии

Вне зависимости от исхода финальной серии, нынешний созыв «Тампа-Бэй» можно смело назвать одним из сильнейших в истории Национальной хоккейной лиги. Год назад подопечные Джона Купера второй раз подряд завоевали Кубок Стэнли и встали в один ряд с «Питтсбургом» — единственной командой в XXI веке, которой удалось не только выиграть заветный трофей, но и отстоять его через год.

Однако флоридцы на этом не остановились и снова добрались до решающей схватки плей-офф, тем самым став лишь восьмым коллективом в истории лиги, кому это удалось. Насколько это значимое достижение, становится понятно, если вспомнить, что последним подобный фокус выкидывал «Эдмонтон» с 1983 по 1985 год. Тогда «Ойлерз» трижды играли в финале, правда, успеха добились лишь в двух из них. Первая попытка обернулась провалом, когда Уэйна Гретцки и компанию разгромили «Айлендерс» (0:4).

Тем любопытнее, что теперь «Лайтнинг» преследуют самих ньюйоркцев. Ведь именно ведомые Майком Босси и Брайаном Троттье «Айлс» последними в истории сумели взять верх в финальной серии более двух раз подряд. В период с 1979 по 1983 год подопечные Эла Арбора поочерёдно сокрушили «Филадельфию», «Миннесоту» (в то время носившую название «Норт Старз»), «Ванкувер» и «Эдмонтон», а год спустя вновь претендовали на звание чемпиона.

И если «Лайтнинг» удастся справиться с «Эвеланш», то они не только приблизятся к достижению «Айлендерс» и «Канадиенс», но и получат право называться командой-династией. В американском спорте такой чести удостаиваются коллективы, выигравшие минимум три титула за короткий промежуток времени и доминировавшие в своём виде спорта.

В последние годы на этот статус претендовали «Чикаго» и «Питтсбург», но обоим не хватило совсем немного. Первые завоевали два трофея за три года, но развалились из-за неспособности сохранить состав в условиях жёсткого потолка зарплат, а вторым помешал Александр Овечкин. В 2018 году «Пингвинз» шёл за третьим Кубком подряд, но во втором раунде уступил извечным противникам из «Кэпиталз».

Возвращение на вершину

Как и соперники, «Эвеланш» надеются взять третий титул. Правда, не подряд, а в истории. Золотые годы клуба пришлись на конец 1990-х — начало 2000-х, когда в их составе блистали легендарные Петер Форсберг, Джо Сакик и Патрик Руа. Вместе они провели не один потрясающий сезон и завоевали два трофея с разницей в пять лет, но затем результаты постепенно стали ухудшаться, а со временем команда и вовсе оказалась среди слабейших в лиге. Достаточно сказать, что в период с 2009 по 2018 год она лишь трижды пробивалась в плей-офф, но ни разу не прошла дальше первого раунда.

Сейчас имеющие в распоряжении ряд звёзд «Эвеланш» начинают оправдывать возложенные на них надежды. На протяжении последних лет они считались одними из сильнейших на Западе, а в 2021 году в третий раз в своей истории взяли Президентский кубок, но в плей-офф не могли пройти дальше второго раунда. Два года назад были побеждены будущим финалистом — «Далласом» (3-4), а в прошлом году оступились в противостоянии с «Вегасом» (2-4).

Причём в обоих случаях оставались без ключевых исполнителей. По ходу серии со «Старз» повреждения получили два голкипера — Филипп Грубауэр и Павел Францоуз, в результате чего в последних трёх встречах ворота защищал далеко не самый звёздный Майкл Хатчинсон. А год спустя партнёров подставил Назем Кадри, заработавший восьмиматчевую дисквалификацию за грубейшее нарушение правил на Джастине Фолке.

И хотя в этом году без проблем с травмами среди вратарей снова не обошлось, в остальном Джареду Беднару не на что жаловаться. «Колорадо» катком прошёлся по своим противникам по плей-офф и до настоящего момента проиграл лишь дважды. «Нэшвилл» и «Эдмонтон» были обыграны всухую, в то время как огорчить его сумел лишь «Сент-Луис» с российским трио Владимир Тарасенко — Павел Бучневич — Иван Барбашёв. В XXI веке только три команды добирались до решающего раунда Кубка Стэнли, имея в пассиве два поражения, при этом забрать трофей смогла лишь одна из них. В 2012 году преуспел «Лос-Анджелес», в то время как «Питтсбург» и «Анахайм» потерпели неудачи — в 2008-м и 2003-м соответственно.

Поэтому сложно сказать, поможет ли «Эвеланш» тот факт, что к решающей дуэли они подойдут гораздо более свежими. Перед серией с «Лайтнинг» они отдыхали девять дней, в то время как их будущие оппоненты сражались с неуступчивыми «Рейнджерс». На бумаге это достаточный аргумент, чтобы считать «Колорадо» если не фаворитом, то хотя бы серьёзной угрозой для действующих чемпионов. Подтверждением тому является и то, что в регулярке «Тампа-Бэй» оба раза уступил — на своём льду по буллитам (3:4), а в гостях в основное время (2:3).

Заочная дуэль Кучерова с Макаром

И если у «Колорадо» главной звездой двухматчевого противостояния стал Габриэль Ландеског, то у «Тампы» выделялся Брэйден Пойнт. Он отметился двумя голами и одной результативной передачей, опередив по очкам Стивена Стэмкоса (1 + 1) и Ондржея Палата (0 + 2). И в штабе Купера наверняка надеются, что пропустивший солидную часть плей-офф канадец сумеет восстановиться к решающей серии. Форвард получил травму в седьмой встрече с «Торонто», после чего ни разу не выходил на лёд. Совсем недавно он вновь приступил к тренировкам и имеет отличные шансы вернуться в состав по ходу финала.

Тем не менее наиболее любопытной представляется заочная дуэль между Никитой Кучеровым и Кейлом Макаром, которых называют одними из главных претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф («Конн Смайт Трофи»). И взять верх в этом споре особенно принципиально именно россиянину (разумеется, только в случае завоевания титула). Два последних розыгрыша Кубка Стэнли он завершал в статусе лучшего бомбардира, но ни разу не удостоился награды.

В 2020 году она досталась разразившемуся десятью голами и 12 передачами защитнику Виктору Хедману, а в 2021-м лучшим был признан Андрей Василевский. На момент завершения турнира он лидировал по проценту отражённых бросков (93,7%), занимал второе место по коэффициенту надёжности (1,9 шайбы за игру в среднем) и имел в активе пять шатаутов. Больше сухих матчей в одном отдельно взятом нокаут-раунде записали себе в актив лишь Доминик Гашек (шесть) и Мартин Бродо (семь).

Нет сомнений, что российский голкипер может побороться за приз и в этот раз, но и Кучеров вряд ли отступится. Хотя сейчас он и занимает лишь четвёртую строчку в гонке бомбардиров, но имеет шансы вновь взойти на первую. На данный момент у него 23 (7 + 16) очка и уступает он лишь Мике Зибанеджаду (10 + 14), Леону Драйзайтлю (7 + 25) и Коннору Макдэвиду (10 + 23), завершившим свои выступления.

Чего нельзя сказать о Макаре, лишь на один балл отстающем от Кучерова (5 + 17). И это особенно впечатляюще, ведь 23-летний канадец — защитник, а не нападающий. За всю историю лишь 11 представителям оборонительной линии удавалось демонстрировать более высокую продуктивность в плей-офф, но у Кейла предостаточно времени, чтобы улучшить свою позицию. Если он наберёт пять очков в финале, то превзойдёт Миро Хейсканена и пробьётся в топ-4. В этом случае выше останутся лишь Эл Макиннис, Брайан Лич и Пол Коффи.

Фактор Василевского

Что касается голкиперов, то это противостояние обещает получиться довольно односторонним. Василевский заметно превосходит обоих стражей ворот «Колорадо» и имеет гораздо больше шансов стать героем финала, чем кто-либо из них. Даже с учётом того, что после травмы восстановился основной вратарь коллектива Дарси Кемпер, выбывший по ходу первой игры с «Эдмонтоном». Его заменил Францоуз, но выступал не очень успешно. За четыре неполные встречи он пропустил десять шайб и отразил 90,8% бросков. Правда, у его конкурента за место первого номера данный показатель ещё хуже (89,7%).

Василевский же продолжает выступать на высочайшем уровне и укреплять своё наследие. На данный момент он уже имеет в активе 61 победу в плей-офф и ещё до окончания нынешнего турнира может сравняться с Домиником Гашеком и выйти на 12-е место в истории НХЛ. Примечательно, что лидирует в списке экс-вратарь «Монреаля» и «Колорадо» Руа, догнать которого будет крайне трудно. За свою карьеру легендарный канадец выиграл 151 встречу.

Тем не менее сейчас Василевский пользуется не меньшим уважением, чем Руа в своё время. Ландеског назвал его лучшим голкипером лиги, а Гретцки — особенным, попутно сравнив с легендарными Грантом Фюром и Билли Смитом. А авторитетный портал The Score поместил Андрея на первую строчку в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи» — выше Макара, Маккиннона и Кучерова. В свою очередь, редакторы официального сайта НХЛ были менее благосклонны. По итогам голосования он стал лишь третьим, пропустив вперёд обоих канадцев.

И если Василевский продемонстрирует ещё одно феноменальное выступление в финале, то станет вторым голкипером в истории, два сезона подряд признававшимся самым ценным хоккеистом плей-офф. До него эта планка покорялась лишь Бернарду Паренту, приводившему «Филадельфию» к победам в финалах 1974—1975 годов. Среди полевых игроков таким могут похвастаться лишь экс-форварды «Питтсбурга» — Марио Лемье и Сидни Кросби.