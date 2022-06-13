Легенда «Питтсбурга» и потенциальные звёзды: Малкин и ещё семь российских хоккеистов НХЛ с истекающими контрактами

Евгений Малкин рискует покинуть «Питтсбург» по окончании нынешнего сезона. После розыгрыша Кубка Стэнли истекает действующее соглашение россиянина с клубом, а переговоры по новому контракту пока идут тяжело. Как признавался сам трёхкратный обладатель трофея, он не намерен покидать «Пингвинз», но пока не может достичь договорённости с командой, за которую выступает с 2006 года. Кто из российских хоккеистов также может стать свободным агентом уже летом — в материале RT.

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Нынешним летом одной из самых обсуждаемых тем в НХЛ грозит стать будущее лучшего бомбардира Кубка Стэнли среди россиян. По окончании сезона-2021/22 истекает восьмилетний контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом». И хотя переговоры между сторонами идут уже на протяжении длительного времени, прийти к соглашению пока не получается. Если верить североамериканским СМИ, точек соприкосновения не удаётся достичь как по продолжительности нового договора, так и по зарплате.

Нынешний регулярный чемпионат Малкин завершал в статусе одного из 23 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, зарабатывая $9,5 млн в год. И хотя он по-прежнему остаётся одним из сильнейших форвардов мира и продолжает набирать более одного очка за игру, руководство «Пингвинз» вряд ли решит предложить ему схожие условия. И причин на это сразу несколько, главные из которых — возраст и возросшая травматичность. За последние два сезона Евгений пропустил суммарно 64 матча из-за повреждений, и нет никаких гарантий, что ситуация не повторится. Ведь уже в конце июля хоккеист отметит 36-летие.

Как сообщают различные источники, сам Малкин надеется провести всю карьеру в «Питтсбурге» и хочет продолжить выступать в одной команде с Сидни Кросби и Крисом Летангом. Но при этом вряд ли примет невыгодные условия. По его словам, он до сих пор является хорошим хоккеистом, а такие подписывают достойные контракты.

Что касается суммы, то конкретных цифр обе стороны пока не называют. Единственное, что отмечают инсайдеры The Athletic, Евгению придётся пойти более чем на двукратное понижение зарплаты, чтобы остаться в стане пятикратного обладателя Кубка Стэнли. В этом случае он будет получать на уровне форварда второго звена «Лос-Анджелеса» Виктора Арвидссона или защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. И это вряд ли соответствует его статусу и уровню.

Таким образом, пока есть вероятность ухода Малкина из «Питтсбурга». Причём упоминается не только потенциальное возвращение в Россию, но и переход в другую команду НХЛ. В частности, в «Вашингтон», который рискует остаться без звёздного центрфорварда Никласа Бэкстрёма. Швед давно испытывает серьёзные проблемы с бедром и может объявить о завершении карьеры уже летом. Правда, в СМИ не верят в такой исход. По мнению журналиста Тарика Эль-Башира, взявшие курс на омоложение «Кэпиталз» вряд ли предложат трёхлетний контракт 36-летнему игроку.

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

А вот к соотечественнику Малкина наверняка будет повышенный интерес. Валерий Ничушкин не только выдал самый результативный сезон в карьере (25 + 27) и попал в число претендентов на награду лучшему нападающему оборонительного плана («Селке-Трофи»), но также помог «Колорадо» пробиться в финал Кубка Стэнли впервые с 2001 года. И хотя ключевые роли ожидаемо играют Натан Маккиннон, Кейл Макар и Микко Рантанен, не отметить вклад россиянина нельзя. В 14 встречах он набрал девять (5 + 4) очков, входит в топ-10 по показателю полезности («+5») и пользуется доверием наставника. В среднем Валерий проводит на льду более 20 минут в плей-офф, что является шестым результатом в «Эвеланш».

Тем удивительнее, что Ничушкин не числится даже в десятке самых высокооплачиваемых игроков «Колорадо». По действующему контракту он получает $2,8 млн в год и летом будет вправе требовать прибавку. И в этом случае клубу будет крайне непросто сохранить его. В 2022 году также истекают соглашения с Наземом Кадри, Дарси Кемпером и Андре Бураковски, а сохранить всех вряд ли удастся. Особенно если первый из перечисленных потребует зарплату не меньше $6 млн. В прошедшей регулярке он набрал 87 (28 + 59) очков и установил личный рекорд, поэтому вправе рассчитывать на улучшение условий. А боссы вряд ли решат расстаться с центрфорвардом второго звена.

Александр Радулов и Владислав Наместников («Даллас Старз»)

Но если Малкину и Ничушкину лишь предстоит определиться со своим будущим, Александр Радулов уже сделал выбор. После шести сезонов, проведённых в Северной Америке, нападающий решил вернуться в Россию и подписал контракт с «Ак Барсом». Таким образом, приглашение экс-форварда «Далласа» стало частью масштабной кампании казанцев, в ходе которой они также заполучили Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова, а на должность тренера назначили золотого призёра Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Олега Знарка.

Безусловно, для КХЛ возвращение Радулова — огромное событие с имиджевой точки зрения. Он по-прежнему остаётся одним из самых известных российских хоккеистов и способен привлечь внимание к лиге. Вопрос лишь в том, в каком состоянии находится двукратный чемпион мира. На протяжении последних лет продуктивность форварда постепенно снижалась. Если в сезоне-2018/19 он набрал 72 (29 + 43) очка в 70 встречах, то в нынешнем ограничился 22 (4 + 18) в 71. И это при катастрофическом показателе полезности («-20»). «Старз» пропускали больше лишь в присутствии на льду Тайлера Сегина и Джона Клингберга, но те хотя бы были относительно полезны у чужих ворот.

Поэтому возникает вопрос, сможет ли Радулов компенсировать затраченные на его приобретение средства. Как сообщает «Чемпионат», он будет получать около 200 млн рублей за сезон, причём большую часть в виде бонусов. Но даже если официальная зарплата будет вдвое меньше, нагрузка на платёжную ведомость окажется более чем существенной.

В КХЛ потолок зарплат составляет 900 млн рублей, что может сильно ограничить «Ак Барс» в плане комплектования коллектива. А это, в свою очередь, негативно скажется на перспективах казанцев. Учитывая приезд звёзд, от них будут ждать если не победы в Кубке Гагарина, то хотя бы выхода в финал.

Не исключено, что новую команду придётся искать и бывшему одноклубнику Радулова. Владислав Наместников пополнил состав «Далласа» в начале марта, когда «Детройт» обменял его на выбор в четвёртом раунде драфта 2024 года. Но на новом месте у нападающего не заладилось. В 15 матчах он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, проведя один из худших чемпионатов в карьере. В сумме он набрал 30 очков в 75 встречах — не считая дебютного сезона, лишь в четырёх он был менее продуктивен.

Пока неизвестно, планирует ли «Даллас» предлагать Наместникову остаться в команде, а вот «Детройт» может задуматься о подписании нападающего. В Fansided считают, что он способен гармонично смотреться в третьем-четвёртом звеньях «Ред Уингз». А не самое яркое выступление в прошедшей регулярке не позволит ему рассчитывать на высокий гонорар.

Илья Михеев и Илья Любушкин («Торонто Мейпл Лифс»)

Летом 2022 года на рынок свободных агентов могут выйти и два российских легионера «Торонто». Велика вероятность, что следующую регулярку оба начнут в других командах. Но если Илья Любушкин не входит в число сильнейших защитников коллектива и поэтому рискует не получить достойного предложения по контракту, то Илья Михеев может уйти по иным причинам. У клуба может не хватить средств, чтобы продлить соглашение с перспективным форвардом.

Для Михеева прошедший сезон стал самым успешным в заокеанской карьере. Он не только впервые преодолел планку в 30 очков за регулярку (21 + 11), но также стал первым хоккеистом франшизы за последние пять лет, кому удалось забросить четыре шайбы в меньшинстве. И это не считая двух голов в концовке встречи плей-офф с «Тампа-Бэй». Ранее ни одному хоккеисту «Мейпл Лифс» не удавалось дважды поразить пустые ворота противника в одном матче.

Поэтому логично предполагать, что Михеев затребует прибавку к зарплате, которую боссы «Торонто» вряд ли потянут. И дело здесь не в отсутствии уважения к россиянину, а в большом числе высокооплачиваемых хоккеистов. Содержание трио Остон Мэттьюс — Митчелл Марнер — Джон Таварес обходится более чем в $30 млн при потолке зарплат в $82,5 млн. И это не считая других звёзд, включая Уильяма Нюландера и Марка Джиордано. Но даже если канадцы не сумеют предложить Илье достойные условия, вряд ли ему стоит беспокоиться за своё будущее — спрос на быстро прогрессирующего нападающего достаточно высок.

Никита Задоров («Калгари Флэймз»)

Помимо прочего, летом новый клуб может быть вынужден искать и Никита Задоров. Как и в случае с Михеевым, нынешний сезон стал для него самым успешным в карьере: он не только установил личный рекорд по очкам за регулярку (4 + 18), но и помог «Калгари» впервые с 2015 года пробиться во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. При этом сам россиянин запомнился не только тремя результативными передачами в плей-офф, но и самоотверженностью. Как сообщает TSN Sports, серию с «Эдмонтоном» он провёл с тремя сломанными рёбрами.

И не исключено, что боевой двух Задорова позволит ему рассчитывать на новый контракт с «Калгари». В минувшем году он получал $3,75 млн и отработал их сполна, залатав дыры в обороне коллектива. Логичным решением будет предложить ему новое соглашение, но даже если «Флэймз» не сделают этого, Никита вряд ли будет долго искать новое место. Его уже называют одним из возможных усилений для «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера».