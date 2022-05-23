Генменеджер «Питтсбурга»: в идеальном мире Малкин должен закончить карьеру в нашем клубе

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о ситуации с контрактами нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.

«В идеальном мире Малкин должен закончить карьеру в «Питтсбурге». То же самое можно сказать и о Летанге», — цитирует Хекстолла журналист Уэс Кросби в своём Twitter.

Напомним, что в сезоне-2021/22 хоккеист провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о непростых переговорах Малкина и руководства «Питтсбурга» о продлении контракта.