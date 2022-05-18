Кожевников: в «Металлурге» Малкина всегда примут, но Жене по силам ещё в НХЛ поиграть

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о непростых переговорах Евгения Малкина и руководства «Питтсбурга» о продлении контракта.
Кожевников: в «Металлурге» Малкина всегда примут, но Жене по силам ещё в НХЛ поиграть
  • AP

«Малкин хочет остаться в Питтсбурге, но посмотрим, как там договорятся с руководством, которое ему зарплату гасит. Может перейти в «Металлург», его всегда примут, но, думаю, Жене по силам ещё в НХЛ поиграть, потому что спада у него никакого нет, отличная многолетняя связка с Кросби, с которым они чувствуют друг друга с закрытыми глазами», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Напомним, что в сезоне-2021/22 хоккеист провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту.

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