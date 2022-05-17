Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту

Короткая ссылка
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своих требованиях по новому контракту.
Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту
  • AP
  • © Chris Szagola

«Хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Я знаю свою цену, агент знает мою цену. Хочу играть еще 3-4 года. Деньги — не самое главное, но у меня есть семья, родные, я хочу, чтобы у них было хорошее будущее», — приводит слова Малкина, сказанные на пресс-конференции, «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/22 хоккеист провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на информацию о том, что «Питтсбург» не планирует продлевать контракт с Малкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить