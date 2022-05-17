Малкин рассказал о своих требованиях к новому контракту

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своих требованиях по новому контракту.

«Хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Я знаю свою цену, агент знает мою цену. Хочу играть еще 3-4 года. Деньги — не самое главное, но у меня есть семья, родные, я хочу, чтобы у них было хорошее будущее», — приводит слова Малкина, сказанные на пресс-конференции, «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/22 хоккеист провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на информацию о том, что «Питтсбург» не планирует продлевать контракт с Малкиным.