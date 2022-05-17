В «Металлурге» заявили, что найдут деньги, если Малкин захочет вернуться в клуб

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Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на информацию о том, что «Питтсбург Пингвинз» не планирует продлевать контракт с российским форвардом Евгением Малкиным.
В «Металлурге» заявили, что найдут деньги, если Малкин захочет вернуться в клуб
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Женька сам должен определиться, чего он хочет. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Малкин с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдём», — приводит слова Ласькова РИА Новости.

В сезоне-2021/22 Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее американский журналист Джош Йохе рассказал о контракте форварда «Питтсбурга» Малкина.

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