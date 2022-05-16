The Athletic: переговоры о новом контракте между Малкиным и «Питтсбургом» зашли в тупик

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Американский журналист Джош Йохе рассказал о контрактах форвардов «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина, американца Брайана Раста и канадского защитника Криса Летанга.
The Athletic: переговоры о новом контракте между Малкиным и «Питтсбургом» зашли в тупик
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Великое неизвестное. Старожилы клуба Евгений Малкин и Крис Летанг остались без контрактов, и переговоры зашли в тупик. Брайан Раст также является неограниченно свободным агентом», — приводит слова Йохе The Athletic.

В сезоне-2021/22 Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги (НХЛ): забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан назвал Малкина талантом поколения.

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