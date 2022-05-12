Тренер «Питтсбурга» Салливан назвал Малкина талантом поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского форварда Евгения Малкина в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Евгений — талант поколения. Он действительно очень способный игрок. Я считаю, сегодня вечером у него была сильная игра. Кросби и Малкин — лучшая связка нападающих в НХЛ на протяжении 15 с лишним лет», — цитирует Салливана пресс-служба лиги.

«Питтсбург» в гостях уступил «Рейнджерс» со счётом 3:5. Малкин сделал два результативных паса.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 14 мая в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что передача Никиты Задорова помогла «Калгари Флэймз» одержать третью победу над «Даллас Старз» в плей-офф НХЛ.