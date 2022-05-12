Передача Задорова помогла «Калгари» одержать третью победу над «Далласом» в плей-офф НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Даллас Старз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.

В составе «Флэймз» шайбы забросили Микаэль Баклунд (47-я минута), Эндрю Манджапане (51-я) и Тревор Льюис (60-я). У «Старз» отличился Джейсон Робертсон (34-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров оформил результативную передачу.

«Калгари» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 3-2. Шестая игра пройдёт 13 мая в Далласе.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Кирилл Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.