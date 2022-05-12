Передача Задорова помогла «Калгари» одержать третью победу над «Далласом» в плей-офф НХЛ
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Игра, которая прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.
В составе «Флэймз» шайбы забросили Микаэль Баклунд (47-я минута), Эндрю Манджапане (51-я) и Тревор Льюис (60-я). У «Старз» отличился Джейсон Робертсон (34-я).
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров оформил результативную передачу.
«Калгари» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 3-2. Шестая игра пройдёт 13 мая в Далласе.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Кирилл Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.