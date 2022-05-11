Плющев: Капризов входит в тройку лучших российских игроков в НХЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал успехи форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.
Плющев: Капризов входит в тройку лучших российских игроков в НХЛ
  • AP
  • © Craig Lassig

«В КХЛ у нас нет игроков такого уровня, как Капризов, Овечкин и Малкин. Поэтому он действительно входит в топ-3 лучших игроков НХЛ. Он очень яркий, интересный и самобытный игрок, который сам себя сделал. Как Ломоносов — вырос в глубинке и образовал себя сам», — приводит слова Плющева Sport24.

Он также отметил, что Капризов сейчас является лидером «Миннесоты».

В минувшем регулярном сезоне 25-летний нападающий провёл в НХЛ 81 матч, забросил 47 шайб и отдал 61 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить