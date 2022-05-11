Плющев: Капризов входит в тройку лучших российских игроков в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал успехи форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«В КХЛ у нас нет игроков такого уровня, как Капризов, Овечкин и Малкин. Поэтому он действительно входит в топ-3 лучших игроков НХЛ. Он очень яркий, интересный и самобытный игрок, который сам себя сделал. Как Ломоносов — вырос в глубинке и образовал себя сам», — приводит слова Плющева Sport24.

Он также отметил, что Капризов сейчас является лидером «Миннесоты».

В минувшем регулярном сезоне 25-летний нападающий провёл в НХЛ 81 матч, забросил 47 шайб и отдал 61 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2022.