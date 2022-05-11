Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2022

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место по количеству голов в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:5) россиянин оформил дубль. Таким образом, Капризов забросил в этом плей-офф уже семь шайб. Это является лучшим показателем среди всех игроков.

Второе место в гонке снайперов делят Дэвид Перрон, Натан Маккиннон, Джейк Гюнцель и Эвандер Кейн, на счету которых по пять голов.

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.