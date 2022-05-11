Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2022
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В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:5) россиянин оформил дубль. Таким образом, Капризов забросил в этом плей-офф уже семь шайб. Это является лучшим показателем среди всех игроков.
Второе место в гонке снайперов делят Дэвид Перрон, Натан Маккиннон, Джейк Гюнцель и Эвандер Кейн, на счету которых по пять голов.
Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.