Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2022

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место по количеству голов в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2022
  • AP
  • © Jim Mone

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:5) россиянин оформил дубль. Таким образом, Капризов забросил в этом плей-офф уже семь шайб. Это является лучшим показателем среди всех игроков.

Второе место в гонке снайперов делят Дэвид Перрон, Натан Маккиннон, Джейк Гюнцель и Эвандер Кейн, на счету которых по пять голов.

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.

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