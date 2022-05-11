Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:5) россиянин оформил дубль. Таким образом, Капризов забросил в этой серии уже семь шайб, что является лучшим показателем в истории франшизы.

До него максимально в одной серии в составе «Миннесоты» забивали только Мариан Габорик и Уэс Уолз, на счету которых по пять результативных бросков в противостоянии с «Ванкувер Кэнакс» в 2003 году.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Тарасенко помог «Сент-Луис Блюз» победить «Миннесота Уайлд» в пятом матче плей-офф НХЛ.