Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф
  • AP
  • © Craig Lassig

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:5) россиянин оформил дубль. Таким образом, Капризов забросил в этой серии уже семь шайб, что является лучшим показателем в истории франшизы. 

До него максимально в одной серии в  составе «Миннесоты» забивали только Мариан Габорик и Уэс Уолз, на счету которых по пять результативных бросков в противостоянии с «Ванкувер Кэнакс» в 2003 году.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Тарасенко помог «Сент-Луис Блюз» победить «Миннесота Уайлд» в пятом матче плей-офф НХЛ.

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