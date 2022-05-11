Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в пятом матче плей-офф НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Миннесота Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Блюз» по одной шайбе забросили Райан О'Райлли и Брэндон Саад, а также хет-трик оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич отдал две результативные передачи, а ещё один ассист сделал третий россиянин из «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. У хозяев дублем отметился Кирилл Капризов.

Таким образом, «Сент-Луис» снова повёл в серии — 3:2. Следующий матч между командами состоится 13 мая в Сент-Поле.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» разгромить «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче плей-офф НХЛ.