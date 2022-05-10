«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс» в четвёртом матче плей-офф НХЛ, Малкин забросил шайбу
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- © Gene J. Puskar
Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena, завершилась со счётом 7:2 в пользу команды из Пенсильвании.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Сидни Кросби (12-я минута), Майк Мэтисон (24-я), Джейк Гюнцель (24-я), Марк Фридман (32-я), Дэнтон Хайнен (39-я), Джефф Картер (40-я) и Евгений Малкин (53-я). У «Рейнджерс» отличились Алекси Лафренье (3-я) и Адам Фокс (35-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 12 мая.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» в гостях нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.