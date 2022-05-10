«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс» в четвёртом матче плей-офф НХЛ, Малкин забросил шайбу

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena, завершилась со счётом 7:2 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Сидни Кросби (12-я минута), Майк Мэтисон (24-я), Джейк Гюнцель (24-я), Марк Фридман (32-я), Дэнтон Хайнен (39-я), Джефф Картер (40-я) и Евгений Малкин (53-я). У «Рейнджерс» отличились Алекси Лафренье (3-я) и Адам Фокс (35-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 12 мая.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» в гостях нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.